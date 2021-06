32 единицы оружия изъяли полицейские СКО за 3 недели

The YouTube ID of Insert video URL or ID here is invalid.

До 5 лет лишения свободы грозит жителю одного из села района им. Г. Мусрепова за незаконное хранение ружья. У 42-летнего мужчины полицейские нашли винтовку с оптическим прицелом. Это второй факт незарегистрированного хранения нарезного арсенала, которые стражи порядка выявили во время операции «Кару». За три недели они проверили 5,5 тысяч владельцев оружия. Выявили более 140 нарушений. Связаны они в основном с правилами хранения. С начала ОПМ из незаконного оборота стражи порядка изъяли 32 единицы оружия.