За прошедшие сутки коронавирусом в стране заболели 768 казахстанцев. Лечение от него продолжают получать более 23,5 тысяч человек.

Между тем,первым компонентом в стране провакцинировали почти 2 млн 300 тысяч человек, вторым — более 1 млн 200 /двухсот/ тысяч казахстанцев. В разрезе регионов по вакцинации СК занимает 16-е место. Всего первый компонент антиковидной вакцины получили 77 тысяч североказахстанцев, вторым привили более 42, 5 тысяч человек. На сегодня в области зарегистрировано 10 случаев заболевания. Из них 8 — с симптомами и 2 -без них.