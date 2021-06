В г.Мамлютке приводят в порядок дороги

The YouTube ID of Insert video URL or ID here is invalid.

Сложно пройти, непросто проехать. Но к ремонтным работам сразу на трёх улицах мамлютчане относятся со спокойствием и пониманием. Временный дискомфорт можно и потерпеть. Тем более таких изменений жители ждали долго.

Серик Бакеев, аким г.Мамлютки:

— На данный момент выделено 35 млн тг. Основная сумма будет выделена в ближайшее время. На сегодня пока основных дополнительных средств нет. Среднего ремонта дороги до 2019-2020 года таких ремонтных работ не производилось.



Ремонту дороги, отрезок которой ведет к школе и больнице, бригада ТОО «Ашык аспан» начала в мае. К концу октября планируют закончить. Компания применяет технологию ресайклинга. Это достаточно распространенный метод укладки дорожного покрытия. Старая отслужившая его часть перерабатывается и применяется повторно. Совсем скоро этот участок дороги будет похож на соседний. Отремонтировать его в прошлом году поручил глава региона.

Серик Бакеев, аким г.Мамлютки:

-Потому что данная дорога — очень стратегически важная. Все большегрузные машины, которые ехали на элеватор, ехали по улице Победы, где большой поток людей, а там у нас парки, школы, дорога на ж/д вокзал и, когда большегрузы едут, они продавливают дорогу.

Проект ремонта этого участка дороги стоимостью 565 млн тг рассчитан на два года. Работы выполнены на 80%. В ближайшее время здесь появятся дорожные знаки и освещение. 35 км дорог Мамлютки с твердым покрытием сейчас изношены на 76%. Это данные уже с учетом ремонтов этого года. Кстати, в прошлом в райцентре привели в порядок почти 5 км дорог. Тогда некоторые участки без асфальта засыпали щебнем.

Дарья Пышмынцева