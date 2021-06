В СКО ослабят карантинные ограничения

The YouTube ID of Insert video URL or ID here is invalid.

Уже традицией в нашем регионе стало каждую неделю открывать или закрывать бильярдные, боулинг и аквапарк. Со среды они вновь начнут работать. При заполняемости не более 30%. Такие же ограничения для детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов и компьютерных клубов. Точки общепита смогут обслуживать клиентов до 2 часов ночи. Разрешается деятельность банкетных залов, но исключительно для проведения поминок. Заполняемость не более 30%. Общее число не должно превышать полусотни человек.



Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



—В религиозных объектах будет разрешено проведение коллективных мероприятий в закрытых помещениях при соблюдении масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 метров на человека и заполняемости не более 30%;

— Разрешается деятельность объектов культуры для индивидуальных, групповых репетиций с участием не более 50 человек.

В театрах, кино и концертных залах должно быть занято не больше 30% мест. Только на пятую часть можно заполнить трибуны во время спортивных мероприятий. Общественные бани и сауны смогут работать уже в это воскресенье. По старому постановлению у них была шестидневка.

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— Не менее 30% сотрудников будет переведено на дистанционную форму работы. Организации, офисы при условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 осуществляют деятельность без учёта требований по процентному соотношению сотрудников, работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев.



Со среды разрешается работа детских дошкольных организаций без проведения мероприятий с объединением групп. А детские оздоровительные лагеря могут размещать отдыхающих по 100%-ой наполняемости.

Айгерим Мукашева