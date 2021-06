Сотовая связь и интернет появятся в 4 селах Уалихановского района

The YouTube ID of Insert video URL or ID here is invalid.

В этом году решится многолетняя проблема кишкенекольцев. В райцентре отремонтируют 8 км дорог на 7 главных улицах села. Для этого выделили 340 млн тенге. Кроме того, в порядок приведут участок «Өндіріс-Жумысшы-Мырзагул». Средний ремонт проведут на 35 км. Чтобы по ним стало комфортно ездить, вложат 100 млн тенге.

Кайрат Пшенбаев, аким Уалихановского района:

— Имеются проектно-сметные документации 12 проектов на средние и текущие ремонты районных дорог на сумму более 1 млрд тенге. При выделении необходимых финансовых средств доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии составит 75%.

К слову, за прошлый год доля автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии в районе выросла на 20% и составила ровно половину от имеющихся километров полотна. В 2020 году для этого выделили 622 млн тенге, что почти вдвое больше, чем в 2019. Значительно увеличилась сумма и на водоснабжение.

Кайрат Пшенбаев, аким Уалихановского района:

-В прошлом году на обеспечение качественной водой выделено 524 млн тенге. По сравнению с 2019 это больше на 96%. Работами охвачено 2 населенных пункта: Кулыколь и Каратал. Проведен ремонт и реконструкция 18 км сетей водоснабжения. В текущем году в данных селах планируется ремонт разводящих сетей водопровода на сумму более 53 млн тенге, что обеспечит подключение к водоснабжению дополнительно 230 дворов.

Сейчас разрабатывают ПСД на строительство водонапорной башни в 6-ти населенных пунктах района. Благодаря этому 910 семей смогут завезти воду в дом. Самих домов, к слову, в Уалихановском районе станет больше. Завершают работы по реконструкции спального корпуса под жилой дом в селе Кишкенеколь. Он обеспечит жильем 16 семей. Помимо этого по программе «Еңбек» в районе планируют возвести 38 домов для переселенцев. Всего в текущем году сдадут почти 7,5 тысяч квадратных метров жилья. Свыше 300 человек улучшат свои жилищные условия.

Кайрат Пшенбаев, аким Уалихановского района:

-Большая работа проводится по освещению улиц населенных пунктов района. Только в прошлом году на эти цели было выделено 59 млн тенге, что больше 2019 года на 54%. Благодаря проведенной работе из имеющихся 27 населенных пунктов более 70% были освещены.

Оставшиеся 30 процентов сделают в текущем году. В планах уалихановцев и большая работа по решению проблем с сотовой связью и интернетом. В некоторых сёлах района даже позвонить с мобильного невозможно. Сети нет совсем. В 2020 эту наболевшую проблему решили в пяти сёлах. В текущем году сотовой связью и интернетом обеспечат еще 4 населенных пункта, в которых проживают более 4 тысяч жителей.

Айгерим Мукашева