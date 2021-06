Предприниматель из села Аккудык Тайыншинского района расширила семейный бизнес

The YouTube ID of Insert video URL or ID here is invalid.

Для Айгерим Кунанбаевой этот небольшой участок вдоль трассы особенно ценен. Раньше с придорожным кафе девушка помогала своей маме. Тогда здесь было не такое просторное местечко, а железный вагончик. Останавливались на перекус, как правило, несколько проезжающих. Сейчас сюда приходят, чтобы провести семейные торжества или же просто вкусно пообедать.

Айгерим Кунанбаева, предприниматель, Тайыншинский район:

-Супруг своими руками фундамент залил и построил. Вот эта часть была как подсобка. И вот мы с него сделали жилое здание. Расширились, вложили все свои усилия.

Расширили территорию кафе, а вместе с ним и меню заведения. В списке — разнообразные виды салатов, закусок и горячих блюд. Используют здесь только домашние и натуральные продукты. Среди многообразия меню незаменимым блюдом остаются традиционные пельмени.

Айгерим Кунанбаева, предприниматель, Тайыншинский район:

-Наше основное блюдо, когда даже россияне проезжали, они заказывали домашние пельмени. Мясо мы сами крутим, ничего лишнего не добавляем, ручная лепка. Это наша фишка, коронное блюдо.

«Коронное» блюдо полюбилось и местным жителям. Чаще всего горячее заказывают домой.

-В кафе очень вкусно запекают курицу. Здесь обслуживание хорошее. Домашние пельмени, манты можно заказать.

-Я часто здесь проездом и заезжаю в это кафе. Здесь очень вкусно готовят. Нравятся домашние пельмени. Здесь всё по- домашнему.

Расширить бизнес и при этом оставить нотки традиций того самого вагончика. Всё это Айгерим смогла реализовать благодаря поддержке семьи. Не обошлось без государственной помощи. Девушка отучилась азам предпринимательской деятельности по программе «Бизнес Бастау». Через некоторое время бизнесвумен оформила кредит на 2 млн тенге в фонде финансовой поддержки сельского хозяйства. В начале этого года Айгерим Кунанбаева получила еще 6 млн тенге. На эти средства предприниматель открыла рядом с придорожным кафе продуктовый магазин.

Жанель Бисенбаева