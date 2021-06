Бойцы «Jasyl el» облагородили участок дома пожилой пары

The YouTube ID of Insert video URL or ID here is invalid.

У Анатолия и Клавдии Плетухиных 2 детей, 3 внуков и 10 правнуков. Однако, они не могут приехать из-за закрытых границ. Поэтому приходится обращаться за помощью к волонтёрам. Придомовой участок зарос сорняками, а кустарник вовсе закрывает вид из окна. Приходу активных и неравнодушных помощников супруги обрадовались.

Клавдия Плетухина — ветеран труда:



-Ну пока они не могут приехать к нам. Спасибо Вам всем от маслихата. Большая благодарность им, что они приезжают к нам помогают. И снега сколько убрали, и все. Большое, большое спасибо.

Анатолий Плетухин -ветеран труда:



-Часто приходят, помогают. Зимой приходили, тополь спилили. Он нам угрожал. Как ветер, так боимся. Ветер как дунет, а он колышется.

Бойцы «Jasyl el» сегодня пропололи грядки, полили цветы, придали кустарникам ухоженный вид. Среди юных активистов и Ажар Сыздыкова. Девушка волонтерством занимается больше полугода. О штабе узнала по телевизору.

Ажар Сыздыкова — волонтёр отряда «Jasyl el» :

— В общем-то это несложно. Я думаю, каждый человек может просто помочь в свободное время пожилым людям. Они нуждаются в нашей помощи. Я считаю, что это не только приятно для нас, но и для пожилых людей, да и в общем-то, мы убираемся и на субботниках и везде. Я не вижу в этом какой-то стеснительности

С апреля добровольцы посетили около 30 семей. У Плетухиных они не в первый раз. Зимой убирали снег, а сейчас приводят в порядок участок.



Даяна Оспанова — заместитель председателя ОО «JE SKO»:



-Фронт работы связан непосредственно с озеленением, то есть сегодня ребята пришли к бабушке и дедушке помогать с огородом. Заявки поступают от одиноко проживающих бабушек и дедушек, от инвалидов. Естественно ребята приходят сначала с главной целью — озеленение и благоустройство. Если, конечно, возникают просьбы помочь по дому, то ребята также помогают, основной фронт работы выполняют и потом совмещают с волонтерской деятельностью.



Ежегодно по СКО в «Jasyl el» трудоустраиваются порядка 700 человек в возрасте от 16 до 29 лет. Главной целью проекта является озеленение, благоустройство, а также формирование экологической культуры у молодежи. Каждый желающий может вступить в ряды волонтеров, обратившись по номерам.



Гюзель Закария