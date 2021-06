11 домов построят в микрорайоне «Жас Оркен»

The YouTube ID of Insert video URL or ID here is invalid.

Еще одна высотка появится за Дворцом школьников. Она органично вписывается в заново построенный микрорайон «Жас Оркен». Дома здесь за последние несколько лет появляются как грибы после дождя.

Алишер Ашимов — корреспондент:



-Строить девятиэтажку начали прошлым летом. 60% работ уже освоили. Осталось внутренняя отделка здания. Обладателями новых квадратных метров станут 144 человека.



Полностью дом будет готов через два месяца, заверяют подрядчики. Сейчас строители завершают кладку последнего этажа, на нижних уже устанавливают сантехнику, проводят освещение. Трудятся на объекте 50 человек. Всё идет по графику. Правда, ощущается нехватка кадров. Требуются разнорабочие.

Виктор Шевченко — мастер ТОО «Стройкомпания»:



-В каждой бригаде работает по 8-10 человек. Конечно, есть проблемы с нехваткой стройматериалов и кадров. Высота дома составляет более 100 метров. Дом имеет четыре подъезда. Средняя площадь квартиры — 68 квадратных метров.



Жилье североказахстанцам предоставят через «Отбасы банк». Правда, по какой программе, пока неизвестно.

Хайдар Атажанов — директор ТОО «Стройкомпания»:



— Сколько денег выделили на строительство дома? — На строительство этого дома ориентировочно выделили полтора млрд тенге. — Сколько уже реализовано? — Если вас не обмануть, то где-то процентов 60.

В новостройке будут одна, двух и трехкомнатные квартиры. Всего в 2021-м в микрорайоне «Жас Оркен» построят 11 многоэтажных домов.

Алишер Ашимов