Мечта коневода реализовалась благодаря фонду финансовой поддержки сельского хозяйства

Бескрайнее синее небо, зелёная трава и табун лошадей, несущийся по вольной степи. Закрывая глаза, Михаил Мартысевич частенько представлял эту тёплую для его души картину. «Оживить» её 32-летнему мужчине удалось только несколько лет назад. Оставил городскую суету, сменил строгий костюм на рабочий и отправился в родное село Чкалово Тайыншинского района. Здесь Михаил решил заняться коневодством. Путь к успеху начался с двух кобылиц. Сейчас количество этих грациозных животных в хозяйстве фермера выросло до 160-ти.



Михаил Мартысевич — руководитель ФХ «Қарғалы», Тайыншинский район:



— Всё началось с мечты и семейной работы. Раньше работал на предприятии. Я там себя не видел. Все мои мысли были здесь- степь, лошади. Мечтал, думал постоянно. И вот по-тихоньку пришли к тому, что есть.

Увеличивать поголовье Михаил планирует и дальше. Несмотря на такое количество лошадей, коневод знает характер и кличку всех питомцев. К каждому -индивидуальный подход. Вот, например этого, шустрого скакуна с белым пятном на лбу зовут «Қазақ». Имя подобрано не зря. Темперамент коня сравнивают с характером степного народа. Такой же вольный, выносливый и сильный духом.



Жанель Бисенбаева, корреспондент:



-У каждой лошади свой темперамент. Они не терпят грубости и наглости. Коневоды их сравнивают с характером детей. Уход за ними такой же трепетный. И подкупить можно, угостив различными лакомствами!

Сладостями своих питомцев Михаил балует частенько. В рационе любимых лакомств — пряники, сахар и фрукты. Особое внимание фермер уделяет и безопасности. На ошейнике главных в табуне, так называемых «альф», установлен GPS. С помощью современного устройства коневод может следить за передвижением лошадей. Не забывает Михаил и о традиционных методах.

Услышав голос хозяина, табун сразу же направляется в стойло. Здесь скакуны пробудут пару часов, а потом снова на вольный выпас. О таком количестве лошадей мог только мечтать, признаётся Михаил. Воплотить её в реальность предпринимателю помогло кредитование в фонде финансовой поддержки сельского хозяйства. Такую же поддержку в 2020-ом здесь оказали почти 800 североказахстанцам.

Ерик Аубокиров, главный кредитный менеджер СКОФ АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»:



-По Тайыншинскому району профинансировано 104 проекта, в том числе в рамках программы «Еңбек» 74 проекта на сумму 248 млн.тенге. План на 2021-год составляет 3 млрд тенге, в рамках программы «Еңбек» 1.7 млдр тенге.



По словам менеджеров, количество желающих получить кредит и начать собственное дело в регионе с каждым годом растёт.