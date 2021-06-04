Североказахстанские борцы с коррупцией участвовали в V республиканском форуме предпринимателей

Самым эффективным «оружием» в данном случае по-прежнему остается профилактика коррупционных правонарушений. Не допускать их помогают цифровые технологии, которые дают возможность уменьшить влияние человеческого фактора в различных процессах. Что касается фактов вмешательства в работу малого и среднего бизнеса, то в 2021 году местные антикоррупционщики выявили 3 преступления на этой почве. Защитили права одного предпринимателя. Действовали, исходя из прошлогодней «Дорожной карты». На форуме утвердили новый документ.

Женис Казиев, заместитель директора Палаты предпринимателей СКО:

— В эти «Дорожные карты» включаются проблемные зоны бизнеса, которые предварительно оговариваются, и по итогам прошлого года сегодня будет дана оценка. Безусловно, там включены были проблемные зоны. В первую очередь, это сфера земельных отношений. Вопросы субсидирования. Мы — аграрный регион, и сфера АПК — один из проблемных вопросов.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Основные задачи были — это анализ коррупционных рисков. У нас их было 5. Провели 8 антикоррупционных мониторингов. Также задачами являлась работа с единым окном закупок. Это интернет — ресурс ПП, где нашим сотрудникам был дан доступ, и мы могли путем мониторинга, сидя на рабочем месте, смотреть планы госзакупок, на нерациональное завышение цен.





Дарья Пышмынцева