Как играть детям среди мусора?

Елена Юшкова — жительница г. Петропавловска:



-Я живу здесь 25 лет. Постоянно на игровой площадке мусор. Постоянно.



Вот так среди бутылок, фантиков и пластика ежедневно во дворе играются дети. Кто-то из них мусор поднимает и доносит до переполненных баков. Но, такое количество твёрдых бытовых отходов ребенку не осилить. Здесь нужна специализированая техника. Чтобы решить проблему, жители обратились в проектный офис «Qyzyljar — Adaldyq alańy».



Салимхан Сабитов — руководитель проектного офиса «Qyzyljar — Adaldyq alańy»:

— Очень много мусора разлетается из-за того, что нет ограждений. Контейнеры стоят пустые. Видно, что «Коммун Север» приезжал, увозил мусор. Но, тем не менее, с левой стороны нет ограждений. Из-за чего весь мусор разлетается.



Жителей — много, контейнеров — мало. Сейчас здесь уже ведут работы по очистке территории. Занимается этим ТОО «Коммун Север».

Помимо мусора, жильцы выкидывают обломанные ветки и мебель, непригодную для использования. Правда, организация вывозит только твёрдые бытовые отходы. Почему так? На этот вопрос нам ответили специалисты ЖКХ.



Жомар Абылаев — главный специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Петропавловска:



— Сами видите, здесь ветки спилили… Всё принесли, сложили. Оно не относится к ТБО. Крупногабаритные — это отдельная плата. Жильцы должны отдельно их сложить, вызвать машину и вывести.



Оказывают услуги по вывозу мусора четыре фирмы. Свою работу они выполняют по графику, а жителей призывают к порядку и чистоте.

Алишер Ашимов