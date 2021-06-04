Для чего закрасили разрывы двойной сплошной на улице Назарбаева?





Центр города, красивая, еще свежая дорожная разметка. Всё бы ничего, только вот неделю назад по улице Назарбаева этих полос и не было вовсе. Теперь заехать во двор или в привычный для автолюбителей магазин нельзя. Разрывы закрашены двойными сплошными. Чтобы добраться до желаемого места, нужно ехать дальше и развернуться на ближайшем перекрёстке. Манёвр можно совершить и перед некоторыми пешеходными переходами. Изменения участники дорожного движения восприняли по-разному.



— Где-то нужно заехать, где-то развернуться. А этого сделать теперь нельзя и едешь, неизвестно сколько километров. Или приходится разворачиваться на светофоре. Это приносит неудобства и затрудняет движения.

— Конечно, это неудобно. Приходится разворачиваться, делать большой круг, из-за этого пробки будут собираться.

-Я считаю, это нормально. Как в больших городах. Мелкие выезды мешают.



А еще предотвращают заторы и уменьшают риски возможных ДТП, заверяют стражи порядка. За последние годы число аварий в областном центре увеличилось в разы. В текущем только на улице Назарбаева в подобные столкновения попали 4 водителя. По полотну протяженностью почти в 4 км разрывы встречались почти через каждые сто метров. 1 июня их число сократили до 9-ти.



Назар Байматов, и.о. начальника управления административной полиции ДП СКО:

-Это делается исключительно в целях безопасности граждан. Также для безопасности детей, которые передвигаются по тротуарам пешеходам. На сегодня мы уже провели анализ пропускной способности за два дня, она значительно увеличилась.

Кроме того, за два дня полицейские даже успели проанализировать статистику аварий. Их не зафиксировали. Наблюдать ситуацию специалисты будут еще около недели. В случае положительной динамики разрывы закрасят и на других улицах, где есть двойная сплошная.

Жанель Бисенбаева