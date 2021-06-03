Врачи призывают принять активное участие в вакцинации от covid-19. На сегодня больше 120 человек находятся на лечении в стационаре кардиологического блока.

Многие из них изъявили желание получить свою дозу препарата, как и сотрудники медучреждения. Укол здоровья получили все за исключением тех, кто имеет медотвод либо противопоказания. Врачи напоминают, что вакцинация — единственный действенный способ борьбы с коронавирусной инфекцией, именно поэтому необходимо принять участие в кампании. Тем более что в некоторых случаях после болезни возникают серьезные осложнения.

Максат Кудратуллаев, Руководитель Кардиологического Блока Многопрофильной Областной Больницы:

— Одно из серьезных последствий возможного заражения ковид-19 — тромботические осложнения, нарушение свёртывания крови. У наших пациентов изначально стенки сосудов поражены. При появлении осложнений могут произойти острый инфаркт миокрада, острый инсульт, нарушение мозгового кровобращения. Чтобы этого не допустить, мы рекомендуем нашим пациентам пройти вакцинацию и жить без переживаний.



Алишер Ашимов