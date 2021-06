С начала года ущерб от пожаров на автомобильном транспорте составил 12 млн тенге

The YouTube ID of Insert video URL or ID here is invalid.

Николай Яборов — директор СТО:

— Автомобиль 2018 года. Возгорание произошло здесь. Свежий автомобиль превратился в хлам.



К сожалению, пожары на автотранспорте случаются довольно часто. Большинство несчастных случаев происходят из-за несоблюдения правил техники безопасности и неисправности топливной и электрической систем. Во время таких профилактических рейдов спасатели разъясняют автолюбителям правила безопасности, раздают информационные брошюры.

С каждым днём бензин дорожает. Автолюбителям он становится не по карману. Поэтому ищут альтернативный вариант. 50% североказахстанцев предпочитают голубое топливо. Однако, у него есть свои недостатки.

Даниэль Саркисян — старший инженер управления по ЧС г. Петропавловска:

— Что касается газового оборудования? Его необходимо вовремя обслуживать в официальных сервис-центрах. Чем оно чревато? Образует высокое давление в проводах, по которому идет топливо.

Утечка газа, зажжённая сигарета. Взрыв может произойти в считанные секунды. Что делать водителям, если произошло замыкание электропроводки?

Николай Яборов — директор СТО:

— Газовый баллон на данном автомобиле находится снизу. Вот он мультиклапан. Его нужно по часовой закрыть до упора. Закрутил… Всё… Подача газа в моторный отсек прекращается.

Чтобы избежать печальных последствий, специалисты напоминают водителям о своевременном техосмотре. Проверять состояние авто следует не реже одного раза в полгода. С начала 2021-го в областном центре сгорело 10 машин. Две из них — грузовые. По сравнению с аналогичным периодом прошлого, на четыре пожара больше. Ущерб составил почти 12 млн тенге.



Алишер Ашимов