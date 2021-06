Золотые медали завоевали североказахстанцы на чемпионате РК по муай тай

The YouTube ID of Insert video URL or ID here is invalid.

Асанали Рамазан спортом занимается с ранних лет. Сначала таэквандо, в тайский бокс пришёл год назад и уже успел добиться немалых успехов: выездные соревнования, медали, и за всем этим, конечно, стоят упорные ежедневные тренировки. Мечта мальчика -прославить родную страну на весь мир.

Асанали Рамазан, призёр чемпионата РК по муай тай:

— В первом бою я выходил с шымкентцем. Соперник был, конечно, слабеньким. Но, его нельзя было недооценивать. Потом во втором бою я вышел с соперником из Уральска. Он был достойным. Дрался со мной три раунда. Все раунды я забрал.

Самыми сильными соперниками Асанали были бойцы из Алматы и Атырау. Конечно, было сложно, признаётся юный спортсмен. У каждого есть своя тактика. Но, несмотря на это, на первенстве страны он с гордостью защитил честь родной области. В весовой категории 34 килограмма Асанали стал серебряным призёром.

Ездила на соревнования и Камила Табулова. В спорт пошла по стопам своего отца. Эта поездка стала для нее проверкой на выносливость. Чтобы достойно выступить, Камила усердно готовилась. В итоге домой она вернулась с золотом.

Камила Табулова, двукратная чемпионка РК по муай тай:

— Волнение было за день до соревнований. А вот в день соревнований его не было. Я провела два боя. Выиграла в полуфинале и провела финальные бои. Стала двукратным чемпионом Казахстана.

Упорство и настойчивость. Сборная СК показала хороший уровень. Ребята активные, энергичные и целеустремленные. К турниру подошли ответственно, говорит тренер.

Иван Ван-Хон-Тун — старший тренер по муай тай по СКО:

— С каждым годом на чемпионатах у нас уровень растет. С каждым годом все тяжелее и тяжелее добывать медали. Развиваемся не только мы, но и весь Казахстан. Это первенство было отборочным на чемпионат мира. Он пройдет в декабре. Сюда отбирали спортсменов 13-14 лет. Из нашей сборной отобрали двух спортсменов

Честь СКО защищали 20 ребят. Четверо из них стали чемпионами, а семеро — серебряными и бронзовыми призёрами.

Алишер Ашимов