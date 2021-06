Память поэта Есляма Зикибаева почтили в Петропавловске

The YouTube ID of Insert video URL or ID here is invalid.

Еслям Зикибаев родился в селе Орнек Есильского района Северо-Казахстанской области. Освоив профессию журналиста, начал свою творческую деятельность. Суровая школа жизни не заглушила его любовь к поэзии, а лишь ещё больше разожгла стремление рифмой покорять сердца людей.

Жазира Кокбас, старший преподаватель СКУ им. М. Козыбаева:

— Писатель Азилхан Нуршайыков говорил, что знал 3 качества Есляма Зикибаева: «Верность, патриотизм и порядочность». За эти черты характера его уважали. Он был достойным человеком.



На поэтическом вечере в областной библиотеке собрались представители творческой интеллигенции , родственники Есляма Зикибаева . Его стихотворения прозвучали из уст молодого поколения.

Жалгас Муканов, студент:

-Еслям Зикибаев учит молодое поколение всему хорошему. Я являюсь его земляком. Мы родились в одной деревне. И поэтому я сегодня решил прочитать его стихотворение. Я лично обожаю этого поэта, читаю его все стихотворения, и у нас в деревне даже есть музей Есляма Зикибаева. В стихотворении поэт говорит о своей тоске и любви к своей родной земле.

Еслям Зикибаев перевел на казахский язык немало стихотворений эстонских, кыргызских, каракалпакских поэтов. Он — автор почти двух десятков поэтических сборников. «Ақ» — что в переводе с казахского — белый. Это слово часто встречается в его стихах. Именно в них особенно чувствуется чистота души поэта, честность и искренность. Еслям Зикибаев выражает в творчестве любовь к своей Родине и красоте Северного Казахстана. Его именем названа средняя школа в селе Орнек Есильского района. Земляки выражают особое уважение и почтение талантливому поэту.

