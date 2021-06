Полицейские СКО задержали 3 подозреваемых в скотокрадстве

The YouTube ID of Insert video URL or ID here is invalid.

У жительницы села Саумалколя Айыртауского района пропала корова. Хозяйка подумала, что животное отвязалось и ушло в лес. Спустя неделю сельчанка обратилась в полицию. Сотрудники в тот же день задержали троих подозреваемых. Ими оказались местные жители в возрасте от 20 до 23 лет. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности. Задержанные признались, что отвязали корову, погрузили в «ГАЗель» и продали жителю райцентра за 100 тысяч тенге. Тот, в свою очередь, зарезал животное и сбыл мясо в Кокшетау. Подозреваемые сейчас под стражей. Причинённый ущерб оценивается в 250 тысяч тенге. Всего с начала года в области зафиксировано 14 фактов скотокрадства, 13 из них раскрыто. Одно дело в производстве.

Айгерим Мукашева