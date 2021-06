Чего ждать от погоды в июне?

The YouTube ID of Insert video URL or ID here is invalid.

БЛИЦ:

«Жду жаркой погоды. Очень сильно хочу летом покупаться. Жду скорее лета, пляжа. Отдыха на природе, на даче.»

«Лета хотим. Хоть май был и тёплым, всё равно лета хотим. »

«В конце мая была очень жаркая погода. Нам было трудно, конечно. Поднимается давление. Вот 20, 25 градусов — это идеальная погода для нас.»



Такой умеренной температурой и стартует первая декада июня. Поэтому спешить к водоёмам, чтобы искупаться, не стоит. Воздух днём прогреется лишь до 20 тепла, местами обещают +25 градусов по Цельсию. Здесь же синоптики просят брать с собой зонтики. Дождь и гроза ожидаются в конце следующей недели. Настоящие жаркие деньки синоптики прогнозируют лишь во второй декаде месяца.



Гульзат Газизова, руководитель отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— Затем ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью до 18-23, днём до 30-35, местами 38 тепла. В конце декады — понижение температуры.

В третье декаде о непогоде и низких температурах можно будет забыть. Днем воздух прогреется от +25 до 33 градусов тепла. Самое время для пикников и отдыха на берегу водоёмов. Что касается осадков, в целом ожидается месячная норма.

Жанель Бисенбаева