Результат экзамена кандидатов на «Алтын белгі» теперь проверяет управление образования

В этом году в СКО на знак отличия претендуют 154 человека. Сейчас выпускники школ сдают экзамены по 4 предметам. Первый ребята сдавали в День защиты детей. Они написали эссе по казахскому языку и литературе. В соответствии со специальными требованиями им предоставляется 10 тем. До 10-го июня выпускников ждут еще три испытания. Они проверят свои знания по таким предметам, как алгебра, история Казахстана и русский язык. Например, со школой-лицеем аль-Фараби в этом году попрощаются 27 учащихся. Из них на знак отличия «Алтын белгі» претендует только один человек.

Кулюмкоз Смаилова, директор школы-лицея «аль-Фараби»:

-Раньше знак отличия выдавался, исходя из результатов ЕНТ. В последние несколько лет учитывается оценка государственного экзамена. Работу претендента на «Алтын белги» проверяет государственная комиссия, сформированная управлением образования. Наша задача — во время отсканировать необходимые материалы. Работы других детей, проверяет комиссия, созданная при школе.

Диана Куат, претендент на знак отличия «Алтын белгі»:

— Я планирую стать медиком. Рассматриваю разные отечественные вузы. Сейчас моя задача — хорошо сдать экзамены. Получить желаемые оценки для поступления в университет.



Дарья Пышмынцева