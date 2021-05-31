В областном музее изобразительных искусств прошел поэтический вечер

Культура

20:58 31 Мая 2021

Стихи знаменитых поэтов представила команда молодежной студии русского драматического тетра им. Погодина «Тишина закулисья». Ребята исполняют на публику полюбившиеся произведения каждую неделю на протяжении 3 месяцев.

Яна Чернышова, организатор поэтического вечера:

— На этот раз была затронута тема «Боль». Слоганом на нашей афише стала фраза «Душа тоже умеет кричать». Мы с ребятами сегодня прочитаем стихотворения замечательных поэтов и попробуем показать зрителю, что для них значило слово «боль» в их поэзии.

 

 

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