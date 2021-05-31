В областном музее изобразительных искусств прошел поэтический вечер

Стихи знаменитых поэтов представила команда молодежной студии русского драматического тетра им. Погодина «Тишина закулисья». Ребята исполняют на публику полюбившиеся произведения каждую неделю на протяжении 3 месяцев.



Яна Чернышова, организатор поэтического вечера:

— На этот раз была затронута тема «Боль». Слоганом на нашей афише стала фраза «Душа тоже умеет кричать». Мы с ребятами сегодня прочитаем стихотворения замечательных поэтов и попробуем показать зрителю, что для них значило слово «боль» в их поэзии.