470 североказахстанцев обучаются по программе «Еңбек»

Нурлан Жумабек по профессии юрист. Работал по специальности два года. Но, потом, решил переучиться. Выбрал сферу строительства. Город процветает, преображается, возводятся новые объекты. И потому строители необходимы, говорит Нурлан.

Нурлан Жумабек — участник программы «Еңбек»:

— О программе «Еңбек» я узнал от центра занятости. Они позвонили и предложили обучиться на каменщика. Я решил, что эта профессия мне не помешает. Еңбек — это хорошая программа для молодежи. Сейчас многие безработные. Программа дает плоды.

Сейчас Нурлан проходит практику в строительной компании ТОО «Альфа-Север». В будущем планирует здесь трудоустроиться. Хороший график, хорошая зарплата. В этом году по программе обучаются свыше 470 североказахстанцев. Из них свыше 200 человек выбрали строительные специальности.

Гульнар Шаймерденова — руководитель отдела занятости населения управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Продолжительность обучения составляет не более шести месяцев, исходя из особенностей квалификации и навыков. Лицам, проходящим обучение, выплачивается стипендия и материальная помощь, которая предусмотрена на проезд, проживание, медосмотр.

Обучают в учебных центрах по 20-ти специальностям. Самая востребованная, конечно же, строитель. Всего за три года в СК по программе «Еңбек» трудоустроились 6400 североказахстанцев.

Алишер Ашимов