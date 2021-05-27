СпецЦОНы Казахстана работают в штатном режиме

После сбоя Специализированные ЦОНы страны вернулись в строй. Двумя днями ранее здесь из-за неурядицы в информационной системе МВД были недоступны автоуслуги. Сейчас СпецЦОНЫ работают в прежнем режиме. Глава Правительства для граждан приносит свои извинения и обещает обработать все заявки в ближайшее время.



Адил Кожихов — председатель правления Правительства для граждан:

— Наши коллеги устранили неполадки в работе своей системы. Сбой был очень серьезным, и специалисты Министерства внутренних дел провели масштабную работу, чтобы решить проблему в максимально кратчайшие сроки. Мы постараемся оперативно отработать все заявки, которые скопились за время простоя. Еще раз просим прощения за доставленные неудобства.

