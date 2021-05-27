О новшествах в медиасфере

В ходе брифинга, прошедшего на площадке Службы центральных коммуникаций, глава ведомства заявила, что более 400 приграничных сел Туркестанской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей получат возможность слушать отечественные радиопередачи. Что касается Закона «СМИ», поправки будут обсуждаться непосредственно с журналистским сообществом и отдельными экспертами. В частности, в законопроект планируют включить новые понятия. Такие, как «блогер», «социальные сети». Также отдельное внимание будет уделено статусу журналиста, их правам и обязанностям. Спикер отметила, что министерство изучает международный опыт и предложения, поступающие в адрес ведомства от отдельных организаций. «Однозначно, они будут» — заверила А.Балаева.