Во Дворце школьников прошел круглый стол для представителей ассоциаций учителей СКО

Бахыт Габдуллина координирует работу ассоциации дошкольных организаций СКО. Хорошо знает о проблемах воспитателей, первая узнает об их идеях, связанных с улучшением учебного процесса. Параллельно с этой же целью женщина пишет свои программы. Одну из них высоко оценили на республиканском уровне.

Бахыт Габдуллина, заместитель директора центра методической работы и информационных технологий в сфере образования СКО:

— В этом году я приняла участие в республиканском конкурсе, который организовал республиканский центр «Дошкольное детство» Министерства образования РК в лучшей авторской программе. Я стала победителем номинантом первого места. Программу, которую я представляла по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста.

Учить любить природу ребят нужно с детского сада, считает Бахыт Габдуллина. А вот Акмарал Ипова работает с ребятами постарше. Учащимся Благовещенской общеобразовательной школы она преподает химию. Предмет легко дается далеко не всем ребятам. Она вместе с другими педагогами, которые входят в профильную ассоциацию делает все, чтобы изменить отношение ребят к точным наукам. Их бояться не стоит.

Акмарал Ипова, педагог Благовещенской общеобразовательной школы, Жамбылский район:

— Наша ассоциация много работает над проектами, которые будут упрощать школьникам жизнь. Наша задача сделать сложное- простым. Чтобы знания по химии остались с ребятами и после окончания школы.

Много работает с сельскими ребятами и Айгерим Мустафина. Девушка руководит дебатным клубом, который открылся 15 лет, в Зеленогайской средней школе Тайыншинского района. Она уверена, что за интеллектуальными противостояниями будущее.

Айгерим Мустафина, руководитель дебатного клуба Зеленогайской СШ, Тайыншинский район:

— В год у нас стабильно проходят 2 турнира, иногда даже больше. Руководители стараются организовывать почаще, между школами. Потому что именно благодаря опыту у учеников вырабатываются, они становятся более уверенными.

Завершилось мероприятие церемонией награждения лучших работников сферы образования, которые трудятся в различных ассоциациях.

Дарья Пышмынцева