В СК зарегистрировано 15 случаев лесных пожаров

Несоблюдение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем. Это главные причины пожаров в лесу и на сельхозугодьях. Чтобы их предотвратить, специалисты проводят работы по опашке территорий.

Алишер Ашимов – корреспондент:

— Мы находимся в Куйбышевском лесничестве. Это обход №16. Его площадь составляет 1535 га. Сейчас здесь идёт работа.

В первую очередь, обрабатывают пожароопасные участки. Специалисты вспахивают специальным оборудованием минерализованную полосу. Делается это для того, чтобы предотвратить распространение пожара. Её ширина — два метра.



Рустем Жанахметов — инженер охраны и защиты леса:

— На данный момент обработано 30 км вокруг городских лесов. Общая площадь городских лесов составляет 4 тыс. 404 га. Стараемся все работы провести либо утром, либо в прохладную погоду, чтобы техника не перегревалась.

Работают каждый день, без выходных. ЧП может случиться в считанные секунды, говорят специалисты. С начала пожароопасного сезона в СК зарегистрирован 91 случай возгорания. Из них 15 случаев — это лесные пожары. Общая площадь составляет 30 га. Материальный ущерб составил 2 млн 360 тысяч тенге. Какие лесные хозяйства пострадали и нашли ли виновных?

Иван Кох — руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира СКО:

— Выявлены виновные лица. Три случая в Сергеевском лесном хозяйстве, по одному случаю в Булаевском, Есильском и Персновском лесных хозяйствах. На всех наложен административный штраф в размере 248 тысяч тенге. Ущерб предъявлен на сумму 732 тысячи тенге. Основные причины лесных пожаров — сжигание поживных остатков на сельскохозяйственных полях, поджог сухой травы на сенокосах и пастбищах.

С начала года сотрудники лесной охраны и инспекцией составили 16 административных штрафов на сумму 500 тысяч тенге. За аналогичный период 2020-го в СК было зарегистрировано 15 случаев лесных пожаров.

Алишер Ашимов