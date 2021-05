СК снова в «желтой» зоне

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Из них 33 — с симптомами заболевания, остальные — бессимптомного носительства. Первое место занимает областной центр. Выявлено 20 фактов заражения. 4 случая — в Тайыншинском и районе М.Жумабаева. В остальных районах — по одному факту. За последнюю неделю заболеваемость выросла в 1,6 раза со 135 до 224 случаев. Продолжается вакцинация населения. В СК первым компонентом привито 70200 человек, а вторым — свыше 35 тысяч североказахстанцев.

Алишер Ашимов