СК снова в «желтой» зоне

COVID-19: Казахстан

21:01 26 Мая 2021

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Из них 33 — с симптомами заболевания, остальные — бессимптомного носительства. Первое место занимает областной центр. Выявлено 20 фактов заражения. 4 случая — в Тайыншинском и районе М.Жумабаева. В остальных районах — по одному факту. За последнюю неделю заболеваемость выросла в 1,6 раза со 135 до 224 случаев. Продолжается вакцинация населения. В СК первым компонентом привито 70200 человек, а вторым — свыше 35 тысяч североказахстанцев.

 

 

 

Алишер Ашимов

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