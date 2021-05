С 26 мая летние школы начали работать в 351 организации образования СКО

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Ярко и динамично. Так старт летним занятиям дали в школе-комплексе эстетического воспитания №8. Прежде, чем сесть за парты и взяться за повторение учебной программы, ребята немного потанцевали.

— Мы ходим с первого класса на танцы. У нас есть в школе кружок.

— С учебой тяжело совмещать?

В принципе время находим и на то и на то.

Размялись, окончательно проснулись, можно переходить к основным занятиям. В этом классе, например, ребята подтягивают знания по математике. Из-за пандемии они дистанцировались не только от школы, но и от многих предметов. Летняя школа дает североказахстанским учащимся, возможность заново разобрать материал, который они не поняли.

Айгерим Сулейменова, учащаяся средней общеобразовательной школы-комплекса эстетического воспитания №8:

— Я хочу подтянуть математику, английский и русский язык. Потому что из-за дистанционного обучения бывало непонятно. Иногда у меня не было интернета, отключали свет, и некоторые уроки я могла пропустить. И мне они были не понятны.

Для комфорта школьников форма одежды на занятиях свободная. Бояться плохой оценки на них тоже нет смысла. Здесь можно без оглядки на страх задавать вопросы учителю, поднимать руку, выходить к доске.

Айгерим Уалиева, директор средней общеобразовательной школы-комплекса эстетического воспитания №8:

— Хотелось бы сказать, в целом дети, а также родители понимают, что эта летняя школа нужна. Поддержали и написали заявления около 100 детей, которые будут восполнять знания в летней школе и по олимпийскому резерву, там тоже около 100 детей. По методическим рекомендациям мы имеем право в течение дня проводить 3-4 урока. С 9 утра до 12 дня.

С перерывами на разминки, будут и небольшие занятия с психологами. Ребята смогут вернуться домой примерно к 13.00. Похожее расписание на период летних занятий, которые продлятся до 19 июня, действует и в школе-лицее аль-Фараби. Подтянуть те или иные предметы, подготовиться к олимпиаде или соревнованию. В учебное заведение будут приходить 88 мальчишек и девчонок.

Анеля Оразбаева, учащаяся школы-лицея аль-Фараби:

— Сегодня первый день летней школы. Я вместе с некоторыми своими одноклассниками пришла на занятия. У меня есть пробелы по русскому, кое-что из того, что мы прошли по английскому тоже не очень хорошо поняла.

В СКО летние школы будут посещать свыше 18 тысяч учащихся.

Дарья Пышмынцева