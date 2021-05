YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Уронив электронную сигарету, мужчина, пытался ее достать. За рулем авто находилась его супруга. Семейная пара возвращалась домой из г. Кокшетау. Пострадавшего доставили в районную больницу. Однако, мужчину спасти не удалось. Сейчас проводится расследование. Стражи порядка еще раз напоминают любителям авто о соблюдении правил безопасности. Особенно, о важности использования ремней безопасности.

Алишер Ашимов