Акция- плоггинг прошла в СКО

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Плоггинг или же забег со сбором мусора набирает популярность и в нашей области. Волонтеры вышли на гонку, вооружившись мешками и перчатками.

За полтора часа ребята должны собрать как можно больше мусора, по истечению времени пройдет взвешивание, которое определит команду победителя. Всего в экологическом состязании принимают участие 4 команды по 4 человека из разных волонтерских движений. Своими впечатлениями поделилась Карина Шайкенова. В подобной акции она участвует впервые.

Карина Шайкенова — волонтёр «JASYL EL»:

— В этой акции участвую впервые, но мои сокомандники, уже долгое время состоят в организации, и более опытнее меня. Сейчас я буду им помогать, собирать, чтобы мы больше собрали мусора. Мне кажется, такие акции хорошо проводить, потому что экология. Сейчас очень много людей засоряют планету и даже не думают о последствиях и, думаю, благодаря нам Земля становится чище.

Место, где сегодня развернулась борьба за экологию, выбрали не случайно. Неоднократно поступали жалобы от горожан. Здесь дачники самовольно устроили свалку.

Антон Шишканов — председатель общественного объединения «Штаб JE SKO:

— Если не мы, не «Штаб JE SKO», то никто бы не обратил внимания на это место. Неоднократно поступали жалобы не только в акимат, но и в соц сети, и лично к нам. Мы решили отреагировать. Посетить это место с акцией. Целью мероприятия является очистка территории области от мусора, привлечение внимания к проблемам экологии, повышение социальной активности молодежи.

За 90 минут каждая команда собрала порядка 700 кг мусора. Все участники были награждены дипломами и сертификатами на приобретение электронной техники.