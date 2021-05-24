12 иностранцев выдворены из страны с начала года в СКО

Сотрудники миграционной службы напоминают иностранцам, находящимся в области — 5 июня истекает срок действия моратория на некоторые нормы законодательства. Следовательно, теперь данной категории иностранцев, при отсутствии законных оснований для дальнейшего пребывания в стране следует выехать. Продление срока пребывания по деловым, частным или туристическим целям запрещено. Всего за 4 месяца, из страны было выдворено 12 иностранцев, 70 привлечены к административной ответственности. Всего же на территории СКО с начала года зарегистрированы более 1860 иностранцев. Сотрудники миграционной службы просят гостей знать и соблюдать нормы законодательства.

Анастасия Остертак