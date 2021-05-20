Жёлтая дорожная разметка появилась на центральной улице Петропавловска

Жанель Бисенбаева, корреспондент:

— Такую яркую дорожную разметку автолюбителям теперь будет тяжело не заметить. Осевую линию жёлтого цвета в Петропавловске используют впервые. Наносят его путём разогретого до 200 градусов специального пластика. Такой способ прослужит дольше, чем обычная краска.

А еще он устойчив к температурным перепадам. Для нашего региона — самое то. Практика маркировки белых дорожных полос термопластиком в городе уже применялась. И причём удачно. На дорогах, где раньше использовали этот материал, разметки держатся больше 4-лёт. А вот разделительные полосы жёлтого цвета для Петропавловска — новшество. Пилотный проект пока реализуют только на улице К. Сатпаева.



Юрий Зартдинов, заместитель директора ТОО «Дорсигнал»:

— Состояние у термопластика порошковое. Он нагревается в специальных машинах до 200 градусов и наносится специализированными машинами. После нанесения автоматически посыпается стеклошариками для световозвращения фар.

Работа трудоёмкая, однако, она того стоит, отмечает подрядчик. Спецмашина метр за метром наносит центральную разметку. Жёлтые полосы расположатся протяженностью почти в 2 км. Такие инновации автолюбителям пришлись по душе.

— Она яркая, белая она марается. Потом, когда будет дождь, грязь, не будет видно разметки. А потом и штрафы. Жёлтая, я считаю, это правильно.

— Лучше, чем белая. В принципе, если так посудить, белая затирается со временем, а вот жёлтая — хорошо. Зимой, вот асфальт почистят, где жёлтая будет лучше видно.



— Лучше видно, жёлтый цвет приятнее глазам.

-Рады, что такое делают?

-Конечно.

Не рады только опрошенные нами водители живой изгороди. Красиво! Вот только на деле мешают обзору, говорят они. Не видно ни пешеходов, ни других автомобилей. Если опытный водитель еще как-то сориентируется, то новичку аварийной ситуации не избежать.

— По Уалиханова, там если с кармашка заезжать, изгородь очень мешает. Сейчас я на грузовой, здесь повыше. Но, на легковой выезжать труднее. Получается на полмашины приходится выезжать.

— Да, я с этим сталкивалась. Если к пешеходу подходит ребёнок, можно не увидеть. Это неудобно.

— Когда распустятся листья, то не видно будет. Уже не будем видеть, что оттуда, например, повернула машина.

Места, где появились листья, уже есть. Чаще всего водители с такой проблемой сталкиваются, подъезжая к перекресткам и пешеходным переходам. Решить вопрос можно, контролируя высоту изгороди. Она не должна превышать одного метра.

Жанель Бисенбаева