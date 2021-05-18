Как в СКО сдерживают цены на социально значимые продукты

Самыми эффективными механизмами остаются еженедельный мониторинг цен, сельскохозяйственные ярмарки, меморандумы с торговыми сетями и реализация товаров через стабилизационный фонд. В текущем году в закрома области отправят порядка 3 тысяч тонн муки и более 1,5 (полутора) тысяч тонн овощей. В нашей области самая низкая стоимость хлеба и мучной продукции. Это благодаря прямым поставкам от местных сельхозпроизводителей. По ценам ниже рыночных эту муку выдают пекарням, где готовят социальный хлеб, и предприятию для производства рожков. При этом в области наблюдается рост ценников сахара и подсолнечного масла. Из-за низкого прошлогоднего урожая подсолнечника и сахарной свеклы заводы-производители подняли стоимость. В СКО пришлось даже установить предельно допустимую цену на подсолнечное масло — 562 тенге. Как на дрожжах выросла и стоимость картофеля, моркови и капусты.

Медет Оспанов, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:

— Это связано с сезонностью. Всё, что выращивается у нас в регионе с осени 2020 года по сегодняшний день, сколько смогли — сохранили. Это картофель, морковь, капуста. Но сейчас уже завозится новый урожай из Туркестанской области и Киргизии. Цены очень отличаются. На оптовых рынках картофель доходит до 180 тенге. Это всё сезонно. Ближе к июню-июлю урожай увеличится, цены пойдут на снижение.

Айгерим Мукашева