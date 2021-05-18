Свыше 3 тысяч заболевших и контактных выявило приложение «Ashyq»

COVID-19: Казахстан

21:38 18 Мая 2021

Напомним, проект в рамках пилота запустили в январе, с 26 апреля его масштабировали на всю республику. Сейчас система «Ashyq» включает около 6 тысяч объектов, зарегистрирован млн 400 тысяч пользователей. За это время приложение выявило свыше 1 800 людей с положительным результатом теста на коронавирус. Вместо того, чтобы находиться в самоизоляции, они посещали магазины, кафе и прочие объекты массового скопления людей. Помимо этого «Ashyq» выявил почти 1400 контактных, которые тоже не соблюдали домашний карантин, чем подвергли опасности окружающих. Безответственных казахстанцев с помощью приложения нашли и в аэропортах столицы и Алматы. 37 заболевших и столько же контактных пытались добраться в другие города Казахстана.

 

 

 

 

 

Айгерим Мукашева

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