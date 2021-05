В СК уменьшилось число разводов

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Не сошлись характерами, пропали чувства или вовсе произошла измена. Причин, из-за которых распадаются браки, много, но чаще всего, семейная лодка североказахстанцев разбивается о быт, говорят специалисты. По статистике, в регионе разводится каждая третья пара. Этот показатель ниже, чем в прошлом году. В 2020-ом зафиксировали почти 900 разводов. В одном только Кызылжарском районе поступило свыше 50 исков о расторжении браков. Многие не проживают в статусе супругов и несколько месяцев.

Татьяна Горичева, руководитель отдела департамента юстиции СКО:

— В основном подвержены пары от 35 до 40 лет и молодежь, которая, буквально зарегистрировав отношения в этом году, уже в следующем году подают на развод. Некоторые умудряются развестись уже через несколько месяцев. Но, при этом органы юстиции совместно с РАГС-ом проводят большие мероприятия по укреплению семейных ценностей. Чествование супружеских пар, которые долго прожили вместе.

Примеров долгой супружеской жизни в нашем регионе немало. Вера Яворская со своим покойным мужем Владимиром Тимофеевичем прожила больше полувека. Срок кажется большим, но только не в случае с её семьей. В поколении Веры Никитичны за 250 лет не было ни одного развода. Секреты крепкой и счастливой совместной жизни на самом деле просты, говорит 85-летняя женщина. Однако, следовать им сможет не каждый.



Вера Яворская — ветеран труда, краевед:

— Умейте прощать, чтобы первая ссора не стала последней. Уже наступает пора листопада. И скоро пора уж наступит прощаться. Я только теперь понимать начинаю, как надо любить, и прощать, и прощаться. И вот поэтому предупреждаю молодых, чтобы не расходились по первому знаку.

А еще важно сохранять отношения с близкими родственниками, говорит Вера Никитична. Её семья отличается многонациональностью. Своя маленькая ассамблея, с улыбкой отмечает женщина. Сейчас Вера Яковлевна — бабушка 4 внуков и 5 правнуков. Делится с ними секретами, рассказывает о главных жизненных ценностях и показывает семейные реликвии.

Вера Яворская — ветеран труда, краевед:

— Вот это подарок моей сватьи — казахский платочек, который я храню и надеваю. А это польское полотенце моей свекрови. Вот это выкроенное бабушкой полотенца. Этому полотенцу больше 100 лет.

У каждой семьи свой секрет счастливой совместной жизни. Мы решили спросить у петропавловцев, как они несут большую любовь сквозь долгие года.



— Это, конечно же, взаимопонимание, доверие к друг другу. На первом месте должна быть любовь, и семья будет существовать и не на короткий срок, а на долгий.

— Самое главное, чтобы было согласие. Лучше помолчать, сохранять терпение и будет всё нормально.

— С первого дня совместной жизни надо уважать друг друга, ценить. Без трудностей, конечно не обойтись. Главное — не опускать руки и в сложные моменты просто вспомнить самые лучшие дни, проведённые со своей супругой. Тогда проблема покажется мелочью.

Международный день семьи празднуется с 1994 года. Этот день принято провести с родными и близкими, погулять в парке или посидеть в тёплом семейном кругу. Важно помнить, что без любви, уважения и солидарности, которое нам прививают именно в семье, не сможет обойтись ни один человек.

Жанель Бисенбаева