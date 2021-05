В Петропавловске прошел ежегодный конкурс молодых семей «Берекелі шанырақ»

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Ринат Шамшутдинов, участник конкурса «Берекелі шанырақ»:

— Трудолюбие в нас воспитывали, чувство ответственности, делать добрые дела. У нас мусульманская семья и отец, верующий человек.



Эти ценности Ринат вместе с женой Мадиной хотят привить своим детям. Супруги познакомились на работе. Их сыну 12, а дочери 10 месяцев.

— У нас был челлендж «Помощь маме», мы с сыном ей помогали. Ей тяжело ухаживать за ребенком. Мы сделали график, и с сыном помогали, мыли посуду, убирались по дому.

Продолжают помогать и сейчас. Больше всего пара любит собираться в компании родных и близких, вместе готовить, делиться новостями. Такой досуг делает молодые семьи сплоченными, рассказали наставники, которые выступали на тренинге. На нем также говорили о взаимопонимании, обсуждали, как можно избежать ссор в отношениях и вынести из них уроки, чтобы в будущем конфликты не повторялись.

Мария Татаренко, руководитель отдела «Қоғамдық келісім»:

— Кроме того, в рамках тренинга будут проведены различные упражнения на работу в командах, где семьи будут выполнять задания. В завершении будет проведен интеллектуальный батл «Эрудит», где семьи ответят на вопросы.

В этом году в конкурсе среди местных этнокультурных объединений участвовали только две городские семьи. Татарская и белорусская. Домой они ушли с призами. Участников из районов из-за нестабильной эпидобстановки не приглашали.

Дарья Пышмынцева