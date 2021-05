YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

20 мая в России состоится бой североказахстанского боксёра Евгения Павлова. Уже известно имя его оппонента.

Им стал боксер из Танзании Насибу Рамадхани. Встреча пройдет в Новосибирске. Бой рассчитан на восемь раундов. Отметим, последний поединок Евгения Павлова состоялся 16 декабря в Нур-Султане. Тогда североказахстанец по решению судей одержал победу над филиппинским спортсменом.

Алишер Ашимов