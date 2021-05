СКО перешла в «жёлтую» зону

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В строчке лидеров — областной центр. За сутки в городе выявили 8 случаев заражения. 4 — в Есильском районе. 3 — в Уалихановском и Айыртауском районах. В пяти районах области зафиксировано по 1-2 факта. Ужесточат ли в регионе карантин, пока неизвестно. Всего в СК с начала пандемии COVID-19 переболели 14-ти тысяч человек. Выздоровели 13 тысяч 820 североказахстанцев, это 98% . К слову, вакцинация населения продолжается. С февраля текущего года первым компонентом привились свыше 60 тысяч человек, полный курс вакцины прошли 20,5 тысяч североказахстанцев.

Алишер Ашимов