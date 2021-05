Премьера спектакля в областном театре кукол

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Танцы, живой звук и музыка. Постановка «Легенда о счастье» пытается дать ответ на вечный вопрос, рассказать молодежи о важности чести, достоинства и нравственности в достижении счастья. Театр воспитывает, учит, наставляет. С этим согласно и старшее поколение. На генеральную репетицию пригласили ветеранов труда, они сегодня в зрительных рядах.



Нэлли Иванова — ветеран труда:

— Спектакль «Легенда о счастье» говорит о том, что счастлив, может быть только тот человек, который любит Родину, друзей своих и который получает эту ответную любовь. И вот тогда и становится счастлив. Хорошо о счастье сказал Эдуард Асадов. Я не буду читать стихи, потому как они длинные и очень продолжительные. Финал этого стихотворения замечательный. Он сказал: «Счастье, по-моему, бывает разного роста от кочки и до Казбека».

Дебютным выступление стало для молодой актрисы и музыканта, Даны Шайкеновой. Она играла на прима — кобызе, который звучит как скрипка. Почти 80 % спектакля составлял живой звук, поэтому роль Даны была очень ответственной.

Дана Шайкенова — актриса областного театра кукол:

— В этом театре я работаю девятый месяц. Это моя первая премьера, первая работа с режиссером. Мы, конечно, очень волновались, долго готовились. Это очень интересный спектакль, потому что это культура совершенно другого, незнакомого нам народа.

Главную роль исполнил Сапар Мапенов. Для него театр стал вторым домом. К этой постановке он вместе с коллегами готовился около четырех месяцев.

Сапар Мапенов — актер областного театра кукол:

— Вы сами понимаете, в связи с пандемией постановка шла в онлайн — формате, режиссер находится в Чехии, а мы здесь, и это очень сложный процесс получился. Роль довольно-таки у меня интересная, потому что все-таки это притча, замечательная притча. У казахов тоже есть понятие «намыс», которое включает в себя честь, благородство, достоинство, гостеприимство. И здесь говорится об этом, что все-таки самое главное, чему учат нас наши родители, предки — это беречь честь смолоду. Спектакль об этом, о чести и достоинстве».

Постановка одинаково будет интересна и понятна как взрослым, так и детям. Горожане смогут посмотреть её на выходных в 12:00 часов дня. Однако в театре напоминают, зрителям заранее нужно установить приложение «Ashyq», чтобы спокойно войти в зал и насладиться очень красивым зрелищем, после которого чувствуешь себя немного счастливее.

Анастасия Остертак