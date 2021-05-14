Национальная перепись населения пройдёт в октябре 2021 года

Новости МТРК, Общество

21:11 14 Мая 2021

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Она станет третьей за годы независимости нашей страны. Предыдущие проводились в 1999-ом и 2009-ом. Перепись этого года сильно отличается. Особенностью станет использование современных технологий. Опрос населения будет проводиться двумя методами. Первый — в онлайн-режиме на сайте sanaq.gov.kz. Пройти опрос самостоятельно сможет каждый с 1 сентября по 15 октября. Второй вариант — сплошной обход населения с использованием планшетов. Специально обученные интервьюеры будут посещать население с 1 по 30 октября. Впервые в Казахстане в переписной лист, включат ИИН. Это чтобы исключить дублирование информации и регистрацию некорректных данных. При вводе ИИН респондента из базы данных будут «подтягиваться» его регистрационные данные.

sanaq.gov.kz

Айгерим Мукашева

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