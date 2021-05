1 сентября в Петропавловске распахнет свои двери новая школа на 900 мест

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Улица Уалиханова активно застраивается. Помимо многоэтажных домов скоро здесь появится большая современная школа на 900 мест. Общая площадь объекта — 4 тысячи квадратных метров. 98% работ уже выполнено.

Мурат Харсиев — учредитель ТОО «Курылыс-сервис СК»:

— Благоустройство идет отдельным проектом. К строительству оно не относится. До 1-го сентября тоже будет сдана в эксплуатацию. На сегодня в школе работают около 40 человек. Насчет финансирования вопросов нет.

На реализацию проекта выделили 1 млрд 680 млн тенге. Подрядчик ТОО «Курылыс-сервис СК» освоило 95% бюджета. Нет проблем и с поставкой стройматериалов. Для возведения учебного заведения специалисты использовали материалы отечественного производства. Газоблоки, электричество, сантехника. В основном старались закупать в СК.

Мурат Харсиев — учредитель ТОО «Курылыс-сервис СК:

— Единственное, что мы завезли из Нур-Султана — ригеля. Потому что на тот момент СК их не производил. А все остальное сделали в рамках нашей области. Электрические работы, сантехника, водоснабжение, канализация… Все грубые работы закончены.

После штукатурки примутся за покраску. В бригаде 12 человек. Четверо трудятся на улице, остальные — внутри. Сложностей нет, но хотелось бы побольше кадров.

Эвалдас Галинскас — мастер по отделочным работам:

— Не хватает кафельщиков, специалистов, занимающихся шпатлёвкой, штукатурщиков. По всем этим отделкам не хватает народа. Поскольку работы по стройке в городе много, и все работают на разных объектах.

Территорию благоустроят тремя спортивными площадками и беговой дорожкой, проведут освещение. А вот каким будет внешний вид здания, пока неизвестно. Зато с полной уверенностью подрядчик заявляет, школа распахнет свои двери в начале нового учебного года.

Алишер Ашимов