О развитии Аккайынского района говорили на площадке РСК

Животноводство в Аккайынском районе развивается быстрыми темпами. За последний год молока произвели больше на 10%. Выпустили 36,5 тысяч тонн. На 3% вырос объём производства мяса. Новый виток развития сельское хозяйство района получит с открытием бройлерной птицефабрики, строительство которой уже идёт. Планируют, что там будут производить 5 тысяч тонн мяса в год. Проект стоимостью почти 6 млрд реализуют в течение двух лет. 168 сельчан получат работу. Что касается промышленности, упор аккайынцы делают на продуктах питания и стройматериалах.

Рустем Елубаев, аким Аккайынского района:

— Основная доля 36,4% в обрабатывающей промышленности приходится на объемы продукции ТОО «Ростан». Предприятием в 2020 году произведено 915 тонн готовой молочной продукции, рост к уровню 2019 года составил 29%. С апреля текущего года ТОО «Ростан» запустил новый цех по производству кисломолочной продукции: молоко пастеризованное, сметана, кефир, ряженка, йогурты мощностью 1000 тонн.

Чуть больше года назад в селе Токуши Аккайынского района запустили цех по производству лущеного березового шпона и фанеры. За первый квартал 2021 там произвели почти 28 кубометров продукции на 3 млн тенге. Основные точки сбыта: предприятия области по изготовлению мебели и строительные рынки. Планируют поставки шпона и в другие регионы Казахстана, а также в страны ближнего зарубежья.



Рустем Елубаев, аким Аккайынского района:

— В связи с увеличением объемов по ремонту дорог ТОО «Магистраль СК» в 2020 году увеличило производство асфальтобетона в 1,6 раз, объем готовой продукции составил 28,5 тысяч тонн.

Объём работ действительно вырос. Только в Смирново отремонтировали свыше 17 км полотна, охватили 19 улиц. По итогу в райцентре доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличилась с 45 до 75%. В других сёлах асфальтное покрытие тоже ремонтируют. Но всё ещё есть в Аккайынском районе проблемные километры, о реконструкции которых сельчане просят из года в год. Один из таких участков от Киялы до Смирново в этому году отремонтируют. Конкурс провели, определили три проблемных участка, на которые потратят 700 млн тенге. Таким образом, в этом году решится главная проблема жителей Киялы. А вопрос с водой там закрыли в 2020, когда завершили реконструкцию разводящих сетей. Скоро такую новость услышат и жители ещё нескольких аккайынских сёл.



Рустем Елубаев, аким Аккайынского района:

— В текущем году завершится реконструкция разводящих сетей села Токуши со стоимостью проекта 927,5 млн тенге. Проведен текущий ремонт сетей водоснабжения села Степное, Смирново и Камышлово. В текущем году будут отремонтированы сети водоснабжения в селах Коктерек, Добровольское и Кенжегалы. Выделено более 29 млн тенге.

Хорошие показатели аккайынцы показали в сфере строительства. За год ввели почти 5 тысяч квадратных метров жилья. Возвели 27 домов для переселенцев. Правда, не всё построили как полагается. В селе Астраханке сдали 7 домов, все проблемные. Подрядчику выставили претензию. Все недоработки он уже исправил. Людей в дома заселили. В планах построить в Астраханке ещё 15 домов для переселенцев. А всего в районе в этом году их появится 54.

Айгерим Мукашева