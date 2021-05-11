Образовательные программы Университета Аризона станут доступнее для североказахстанцев

За столом проректоры университета, который входит сотню лучших в мире. Также для переговоров в СК прилетели еще несколько американских гостей. У них есть большой опыт работы со странами Центральной Азии. Одна из главных целей ведущего зарубежного вуза — это представить образование США всему миру. Сделать его доступнее, причем не только для стран — соседей, но и для тех, кто находится далеко за океаном.



Брент Уайт, вице-проректор по глобальным вопросам Университета Аризоны:

— Это мой первый визит в Казахстан. Петропавловск покорил меня своей красотой, чем-то напомнил американский студенческий город, в котором находится наш главный кампус. Мы понимаем, что сотрудничество — это очень важно. Активно ищем талантливых молодых людей и преподавателей. Что касается Казахстана, то наши программы сейчас доступны Евразийскому национальному университету. Его студенты изучают их онлайн.

На дистанционной связи с Петропавловском президент университета и представитель управляющего корпуса. Кумар Аксакалов презентовал зарубежной делегации возможности и планы СКО. Рассказал, что наш аграрный край не первый год стремится к тому, чтобы стать еще и индустриальным.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Для активной диверсификации экономики необходим благоприятный инвестиционный климат, мы ежегодно все больше привлекаем инвестиций. Только за первый квартал 2021 рост инвестиций составил 120%.



В ближайшую пятилетку в области появится много новых перспективных предприятий. Совсем скоро, например, на территории специальной экономической зоны «Qyzyljar» заработает завод «CLAAS». С его помощью промышленность северного региона выйдет на новый уровень. Про другие сферы в области тоже не забывают. Образование всегда было и остается в приоритете.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы хотим модернизировать наш университет, чтобы он готовил кадры не только для наших отраслей экономики, но и стал центром притяжения для молодежи нашей страны, но и приграничных регионов России. Мы хотим также приобщиться к общей системе, выстроенной в США, через лучшее образование в мире. Мы готовы рассмотреть все виды сотрудничества, начиная от обмена студентами до двух дипломного образования. Мы со своей стороны предоставим все возможности, чтобы реализовать эту идею.

Лучшее зарубежное образование может стать ближе для 7,5 тыс североказахстанских студентов. На 43 тысячи больше сейчас обучаются в Университете Аризона.



Лизл Фолкс, старший вице-президент и проректор Университета Аризоны:

— Спасибо вам за такую замечательную презентацию. Было очень интересно понять, к чему стремиться ваш регион, какие специалисты ему нужны. Очевидно, что сотрудничество может получиться очень интересным. Благодаря нашим программам мы готовим отличных медиков, инженеров, ученых и не только.

Медицинские школы вуза, в нем их две, считаются одними из лучших в мире. Университет Аризона гордится своими преподавателями. Трое из них — лауреаты Нобелевской премии, две Пулитцеровской. Только для изучения науки в прошлом году вуз, который активно сотрудничает с космическим агентством НАСА, получил финансирование в размере 850 млн долларов. Каким будет его взаимодействие с северным регионом Казахстана, покажет время.

Дарья Пышмынцева