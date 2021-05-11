Как в Казахстане пройдёт последний звонок

Образование

21:39 11 Мая 2021

Он прозвенит 25 мая. Мероприятие посвятят выпускникам 9-х и 11-х классов, которые с третьей четверти обучались офлайн. Школы с количеством учащихся до 300 человек также могут провести линейку традиционно. Таких учебных заведений в стране свыше 7 тысяч. Они самостоятельно решат, как и в каком формате организовать последний звонок. Но необходимо согласование с местными санврачами. Рекомендуется проводить 25 мая на открытом воздухе для выпускных классов. Каждого ученика может сопровождать только один родитель или родственник. Маски и дистанция не менее 1,5 (полутора) метра обязательны. Для остальных проведут классные часы в офлайн или онлайн- форматах — на усмотрение учебных заведений.

Асхат Аймагамбетов, министр образования и науки РК:

— Последний звонок прозвенит 25 мая традиционно для выпускников 9 и 11 классов, которые преимущественно обучались офлайн с третьей четверти текущего учебного года. Планируем, что так же пройдут офлайн с соблюдением строгих санитарных требований мероприятия, посвященные 25 мая, последнему звонку, и вручения аттестатов, которые пройдут в середине июня текущего года.

 

 

Айгерим Мукашева

 

Читайте также

200 тысяч тенге составит минимальная зарплата преподавателя СКУ им. М.Козыбаева
Программа “Информационное обозрение” 09.05.2021
На международной научно-практической конференции обсудили права детей-инвалидов на образование
Обучиться программным продуктам компании 1С теперь можно в СКУ им. М. Козыбаева
Петропавловские школьники стали призерами республиканского конкурса «Зерде»
Проблемы малокомлектных школ обсудили в национальном центре повышения квалификации «Орлеу»
Североказахстанские школьники принимают участие в республиканской олимпиаде
С 26 мая в образовательных учреждениях СК открываются летние школы
2 этап интеллектуальной олимпиады «Мың бала»
С начала 2021 года в СКО работают КСО по вопросам педагогической этики
В средней школе-комплексе национального возрождения №17 состоялся workshop
ЕНТ в этом году пройдет в электронном формате