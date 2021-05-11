Как в Казахстане пройдёт последний звонок

Он прозвенит 25 мая. Мероприятие посвятят выпускникам 9-х и 11-х классов, которые с третьей четверти обучались офлайн. Школы с количеством учащихся до 300 человек также могут провести линейку традиционно. Таких учебных заведений в стране свыше 7 тысяч. Они самостоятельно решат, как и в каком формате организовать последний звонок. Но необходимо согласование с местными санврачами. Рекомендуется проводить 25 мая на открытом воздухе для выпускных классов. Каждого ученика может сопровождать только один родитель или родственник. Маски и дистанция не менее 1,5 (полутора) метра обязательны. Для остальных проведут классные часы в офлайн или онлайн- форматах — на усмотрение учебных заведений.

Асхат Аймагамбетов, министр образования и науки РК:

— Последний звонок прозвенит 25 мая традиционно для выпускников 9 и 11 классов, которые преимущественно обучались офлайн с третьей четверти текущего учебного года. Планируем, что так же пройдут офлайн с соблюдением строгих санитарных требований мероприятия, посвященные 25 мая, последнему звонку, и вручения аттестатов, которые пройдут в середине июня текущего года.

Айгерим Мукашева