Помнят, уважают и поздравляют с одним из главных майских праздников. В честь Дня Победы в филиале «Есиль су» провели торжественное мероприятие, на которое пригласили ветеранов. Наша съемочная группа узнала о боевом пути одного из участников Великой Отечественной войны.

Минута молчания в память о тех, чьи жизни забрала война. Ее свидетелей с каждым годом становится все меньше. В первом ряду зала филиала «Есиль су» лишь двое ветеранов Великой Отечественной, неподалеку от них еще трое тружеников тыла и пятеро воинов — интернационалистов. У каждого из них свой путь и воспоминания о времени, когда смерть постоянно была где-то рядом.

Василий Макиенко, ветеран Великой Отечественной войны:



— Я попал в 142-й стрелковый полк, 5 стрелковую дивизию, третий Белорусский фронт. Прошли мы его с боями днем и ночью в Восточную Пруссию. Закончили мы войну в Кенигсберге.

Одна из медалей на груди ветерана за взятие этого города, там же «За победу над Германией», а еще Орден Отечественной войны 2 степени. Страшные картины Второй мировой Василий Макиенко старается не вспоминать. Гораздо охотнее говорит о дне Победы и о том, как дальше развивалась его жизнь.

Василий Макиенко, ветеран Великой Отечественной войны:

— Набор шёл в воздушно -десантные войска, и я согласился. И после войны еще 5 лет служил в них. За этот период 75 парашютных прыжков совершил.

Потом женился, до выхода на пенсию строил водопроводы, воспитывал троих дочерей. Сейчас заботится о 5 внуках и 6 правнуках. Филиал «Есиль су» о своих героях не забывает. В канун 9го мая директор организации поздравил ветеранов. Домой они ушли с подарками.

Дарья Пышмынцева