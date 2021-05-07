В центральном парке развернулся мобильный передвижной пункт для вакцинации

COVID-19: Казахстан

0:12 7 Мая 2021

Совместить рутинные дела с заботой о здоровье. В Петропавловске открылся мобильный передвижной пункт для вакцинации. Разместился он прямо в центральном парке. У входа стоит специальный автобус, оборудованный необходимой техникой.

Поставить прививку от COVID-19 Екатерина Аверина хотела давно. Но попасть в поликлинику78-летней горожанке всё не удавалось, была занята домашними делами. Когда узнала, что неподалёку от её дома открылся мобильный передвижной пункт, решила прийти и провакцинироваться. Занял этот процесс не более 15 минут. Еще полчаса нужно провести под наблюдением врача.

Екатерина Аверина, жительница г. Петропавловска:

— Чтобы самой никого не заразить и сама не буду бояться , куда угодно смогу ходить. Все делают и нам надо делать.

Хорошая возможность совместить рутинные дела с заботой о своём здоровье. Пункт полностью оборудован необходимой техникой и от кабинетов в поликлинике ничем не отличается. Разве только наружной частью. Сама процедура простая: с собой необходимо взять только удостоверение личности, пройти анкетирование и осмотр врача.

Наталья Туманова, медицинский регистратор мобильного передвижного пункта:

— Любой желающий может прийти в любое время и провакцинироваться. Противопоказания выясняются на месте. Если их нет, то можно прийти на вакцинацию. Затем 30 минут ожидания, но, мы следим за реакцией в целом.

Мобильный передвижной пункт в центральном парке развернули сегодня. За полдня здесь провакцинировались 27 человек. Принимают желающих в порядке очереди с 9 утра до 8-ми вечера. Всего в областном центре открыли три таких пункта. Поставить укол здоровья еще можно в микрорайонах «Береке» и 20-ом.

Жанель Бисенбаева

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