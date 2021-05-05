Обучиться программным продуктам компании 1С теперь можно в СКУ им. М. Козыбаева

Образование

21:01 5 Мая 2021

В СКУ им. М. Козыбаева открылся единственный в стране «Центр сертифицированного обучения программным продуктам компании 1С».

Пройти курсы актуального направления развития IT-индустрии может каждый желающий. Обучение состоит из 40 кредитов. Также здесь предусмотрели индивидуальные занятия, которые можно пройти за несколько недель. Преподавать студентам будут педагоги местной альма-матер. После окончания курса обучающиеся получат сертификат профессионала в сфере платформы 1С-Казахстан.

Майра Валиева, доцент кафедры «Экономика и учёт» СКУ им. М. Козыбаева:

— Почему мы первые, потому что именно наши преподаватели имеют сертификат тренера. На данный момент у нас таковых 4 преподователя. 31сек Благодаря сотрудничеству 1С-Казахстан, мы можем быть достаточно практико-ориентированные, знать все изменения в законодательстве и полностью работать в этом направлении.

Дарья Пышмынцева

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