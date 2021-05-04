В ДЧС назвали причину пожара в с.Желяково

Возгорание сухостоя привело к крупному пожару в селе Желяково Кызылжарского района. Огонь уничтожил 6 домов и 2 хозпостройки. Спасателям понадобилось почти 7 часов, чтобы полностью ликвидировать пожар. Работу осложнял сильный порывистый ветер. И это не единственный случай в регионе, когда отжиг сухостоя привёл к возгоранию в жилых домах.

Меньше чем за час три семьи остались без крыши над головой и имущества. Пожар в селе Желяково Кызылжарского района начался на окраине деревни. 2-го мая в обед на пульт «101» поступила информация о возгорании сухостоя, а после и домов.

Аслан Ахметжанов, начальник отдела по ЧС Кызылжарского района:

— Очаг пожара находится на краю деревни в месте прохождения грейдера. В данном месте у жителей находились огороды, заросшие сухой травой, складировались твёрдые бытовые отходы. По направлению ветра огонь распространялся в сторону жилых строений, где был повреждён первый дом.



Сильный ветер быстро перенёс огонь на соседние здания. 3 жилых дома, столько же нежилых и две хозпостройки были уничтожены пламенем. Село находится в 30 км от ближайшего пожарного подразделения, втрое больше расстояние до райцентра. С огнём сначала справлялись силы местных властей. Спустя почти полчаса прибыли первые пожарные подразделения. Потребовалось 15 единиц техники, 50 человек личного состава и около 7 часов, чтобы полностью ликвидировать пожар, общая площадь которого 950 квадратных метров.

Аслан Ахметжанов, начальник отдела по ЧС Кызылжарского района:

— Основной причиной возникновения данного пожара является сжигание сухой травы неустановленными лицами. Возможно даже и жильцами данного населённого пункта. Сейчас проводятся следственные мероприятия по установлению виновников данного пожара.

К счастью, обошлось без жертв. Пострадавшим окажут необходимую помощь, сообщил аким области на своей странице в соцсетях. Выплатят по 100 МРП, это меньше 300 тысяч тенге. Неравнодушные североказахстанцы отправляют погорельцам материальную помощь. Одежду, обувь, продукты и, конечно же, деньги. К слову, средняя стоимость дома в селе Желяково варьируется от 500 до 700 тысяч тенге. Две семьи планируют остаться в этой деревне. Пенсионер, дом которого сгорел, отправится в дом престарелых.

Аслан Ахметжанов, начальник отдела по ЧС Кызылжарского района:

— При опросе собственников жилых строений установлено, что общий материальный ущерб нанесён в сумме 8,5 млн тенге. Это для всех повреждённых и пострадавших строений. В результате пожара погибли животные.



Из-за возгорания сухостоя пострадал и дом в Петропавловске около проезда Кожевенного. С огнём боролись 7 единиц техники трёх пожарных частей. Но из-за сильного ветра пламя перекинулось на камыши. Спасатели боролись с огнём почти 2 часа, отстояли основной жилой массив, но не спасли один жилой дом и 2 хозпостройки на окраине.

Дмитрий Растихин, начальник управления ДЧС СКО:

— С наступлением пожароопасного периода с 12 апреля резко увеличилось количество выездов. С этого периода у нас уже произошло 227 возгораний сухой травы, камыша, различной сухой растительности и мусора. В результате неосторожного обращения с огнём произошло 7 пожаров, которые перекинулись на строения.

С начала года в регионе произошло 235 пожаров, в которых погибло 28 человек, 34 получили травмы. Общий материальный ущерб составил почти 100 млн тенге.

Айгерим Мукашева