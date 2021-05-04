Департаментом атомного и энергетического надзора и контроля подведены итоги работы за 1-ый квартал 2021 года

Департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по СКО подвел итоги работы за первый квартал 2021 года. Сотрудники ведомства провели две внеплановые проверки.

Специалисты выписали административный штраф в отношении физического лица. Житель с.Белое Кызылжарского района проводил строительные работы в зоне электросетей. Сначала ему выписали предписание, после которого нарушитель должен убрать постройки. Так как он этого не сделал, ему пришлось платить штраф в размере 10 тысяч 210 тенге. Проверили и ТЭЦ-2. В августе 2020-го предприятию выписали предписание. Однако, в январе текущего года нарушения были устранены.

Николай Борзилов — руководитель департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по СКО:



— Департаментом на постоянной основе ведется внесение изменений предложений. За 1-ый квартал текущего года департаментом было внесено 97 предложений. В результате было одобрено 49 предложений. На постоянной основе ведется работа со СМИ. Было опубликовано 33 статьи.

Дарья Пышмынцева