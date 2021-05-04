Роль женщины в развитии общества и духовной модернизации обсудили в АНК

Хранительницы семейного очага и наряду с этим успешные бизнес-вумен. Роль прекрасной половины человечества в развитии общества и духовной модернизации обсудили в АНК. За круглым столом собрались представители Альянса женских сил и ассоциации деловых женщин, пригласили также представителей духовенста.

Любимая мама, примерная супруга, ценный сотрудник. На хрупкие плечи женщин ложатся нелегкие заботы, которые они неустанно и самоотверженно несут из года в год. Труднее с ними справляться нынешнему поколению. Как некое учебное пособие для них послужат советы и нравоучения старших, чей опыт основывается на ценностях пережитого.

Бахитжан Самиева, председатель Альянса женских сил СКО:

— Мы решили собраться, чтобы молодежь нас услышала. Да, в нашем возрасте есть определённое отношение к жизни, а молодежь иногда теряется, может не понять. Мы очень хотим, чтобы наши красивые, умные девушки знали о роли религии в жизни.



Роль прекрасной половины человечества в ней особенная. Например, в исламе она сводится к сохранению спокойствия, умиротворённости домашнего очага. Однако, это не значит, что статус женщины ограничивается только домом и семейными хлопотами. Женщина, по словам наиб имама областной центральной мечети «Кызылжар», может заниматься собственным делом и участвовать в общественной и политической жизни общества.

Тойбазар Айтуган, наиб имам областной центральной мечети «Кызылжар»:

— В Священном Коране есть Сура «Ан-Ниса», то есть» женщина». В ней рассказывается о роли женщины в семье, религии. Также в исламе есть так называемые «4-лучшие женщины рая» . Это Хадиджа- первая и до своей смерти единственная жена пророка Муххамада, Фатима- самая любимая дочь пророка, Марьям- Пресвятая Дева Мария и Асия- верующая женщина. Их история и отражает роль женщин в исламе.



Многогранна роль женщин и в православии. Свидетельством тому, может стать Дева Мария — земная мать Иисуса Христа. Роль её в корпусе святых церкви одна из самых главных.

Михаил Березин, ключарь Вознесенского кафедрального собора:

— Другие святые они стоят существенно ниже её. Даже в высшие ангелы Господь её поставил. Поэтому всё не так однозначно. Если, например, 100 лет назад , женщины не могли читать и петь на клиросе, не могли выдвигаться на церковные собрания. Но, сейчас мы можем видеть противоположную сторону.



По словам участников, за одну встречу обсудить эту тему не получится. Поэтому собраться за круглым столом здесь планируют еще раз.

Жанель Бисенбаева