Почти 1,5 млн казахстанцев получили вакцину от коронавируса

COVID-19: Казахстан

20:44 4 Мая 2021

В Казахстане постепенно снижается число заболевших коронавирусом.

За последние сутки положительный результат теста на COVID-19 получили 2076 человек. Почти каждый третий — житель города Алматы. Ещё 250 заразившихся в столице, 240 — в Карагадинской области, 180 — в Алматинской. Меньше всего случаев коронавируса в Мангистауском и Северо-Казахстанском регионах. 3 и 6 заболевших соответственно. В нашей области 4 человека с ковидом выявили в Петропавловске. По одному случаю — в Тайыншинском и Кызылжарском районах. СК сейчас в «зелёной» зоне. Вакцину в нашей области получили около 42 тысяч человек. Чуть больше 800 из них выбрали отечественный «QazVac». Оба компонента «Спутника V», а значит и защиту от вируса, получили почти 14 тысяч североказахстанцев. По республике укол здоровья поставили порядка 1,5 млн человек. Это 15% от общего количества граждан, которые подлежат вакцинации.

Айгерим Мукашева

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